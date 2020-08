A Castelpetroso arrivano le telecamere de “La Vita in Diretta Estate”

La Vita in Diretta Estate torna in Molise e lo fa con due inviate d’ eccezione: la giornalista Debora Ergas e sua madre Sandra Milo che, in collegamento con il programma condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, raccontano quotidianamente le bellezze e le tradizioni italiane. La troupe di Rai 1 arriverà a Castelpetroso mercoledì 26 agosto per riprendere le bellezze del borgo e del territorio. Ad attenderla ci saranno: lo splendido scenario del borgo medievale, un’esposizione delle nostre eccellenze gastronomiche locali, la Basilica dell’Addolorata e tanto altro.

“Il nostro piccolo ma incantevole paese ancora una volta cattura l’attenzione della televisione italiana e coglie l’occasione per mettere in mostra le sue eccellenze e le sue peculiarità storiche e turistiche. “Una importante vetrina per Castelpetroso – commenta la sindaca Michela Tamburri, – Ringrazio la Rai che ancora una volta ci permette di mostrare al grande pubblico nazionale quanto sia bella la terra in cui viviamo.”

La trasmissione avrà inizio come ogni giorno alle 16:50. Il collegamento con Castelpetroso partirà alle 18:20.”