A Castel del Giudice lo scrittore Luca Serafini presenta “Il cuore di un uomo”

L’evento domani 16 luglio 2022, alle ore 11.30, nella Sala Convegni di Borgotufi

Il panorama che si apre dalla sala convegni di Borgotufi sarà il meraviglioso sfondo della presentazione del libro di Luca Serafini, Il cuore di un uomo. Scrittore e giornalista con una lunga carriera televisiva alle spalle, l’autore sarà presente il 16 luglio alle ore 11.30 a Castel del Giudice per presentare il suo nuovo libro edito dalla Rizzoli.

Il cuore di un uomo racconta la vera storia dell’italo-argentino René Geronimo Favaloro, considerato il padre del bypass aorto-coronarico, eroe rivoluzionario e genio della medicina. Antiperonista, trascorre dodici anni della sua vita in un minuscolo paesino della Pampa argentina relegato a fare il medico rural (medico di campagna) per poi compiere il grande salto nei primi anni Sessanta, una volta trasferitosi negli Stati Uniti. Ed è proprio in Ohio, nel 1967, che diverrà famoso per l’esecuzione del primo intervento di bypass aorto-coronarico nella storia della medicina. Nonostante le offerte milionarie, Favaloro decide di fare ritorno in Argentina dove troverà ad attenderlo uno dei momenti storici più complicati: gli anni Settanta dei desaparecidos e della depressione economica.

L’evento verrà introdotto dal sindaco Lino Gentile e dal presidente del Milan Club Castel del Giudice, Carmelio Cenci, che insieme al suo direttivo hanno promosso e organizzato l’evento culturale.

L’incontro sarà impreziosito dalla presenza della filosofa Esther Basile dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Dott.ssa Maria Rosaria Rubulotta, dirigente medico dell’Istituto Fondazione Pascale di Napoli, che dialogheranno con l’autore. La moderazione dell’evento e le letture saranno affidate alla Dott.ssa Luciana Petrocelli, PhD – Ricercatrice dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e alla Dott.ssa Antonietta Di Salvo.