 A Casacalenda lavori fermi e lunghe code per il semaforo, Romagnuolo: “Subito una soluzione sulla sp 159”

Disagi costanti sulla strada provinciale 159 che collega Casacalenda e centri limitrofi alla Bifernina. Sull’arteria, da lungo tempo, insiste un cantiere per degli interventi di manutenzioni alle gallerie.

I lavori, però, sono fermi da mesi ed il semaforo installato per regolare la circolazione dei mezzi è rimasto attivo con tempi di attesa lunghi. Inevitabili i disagi che quotidianamente vivono gli automobilisti.

Si tratta soprattutto di pendolari che obbligatoriamente devono percorrere quel tratto per recarsi a lavoro.

“Una situazione non più sopportabile – ha commentato il consigliere regionale, Aida Romagnuolo – si riprenda subito l’opera, diversamente si disattivi il semaforo. La percorrenza della strada, in particolar modo in questo periodo di caldo intenso, diventa ancora più estenuante. È doveroso, da parte degli Enti responsabili degli interventi programmare con puntualità e non lasciare i lavori incompiuti”.