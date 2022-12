A Casacalenda appuntamento con la lunga notte dei Bufù

L’Associazione Pro-loco di Casacalenda insieme ai 5 gruppi di bufù – oltre 100 persone i musicisti partecipanti all’evento – sono pronti per la serata del 31 dicembre che vedrà a partire dalle 18,30 in Piazza Mercato l’inizio della lunga notte dei Bufù. I vari gruppi insieme all’amministrazione comunale apriranno l’Evento che si svolgerà nell’arco dell’intera nottata. I vari gruppi del Bufù percorreranno tutte le strade del paese suonando e cantando per entrare nelle case dei cittadini e insieme festeggiare brindando il nuovo anno. Una tradizione molto sentita dai Casacalendesi residenti e da chi vive fuori, in particolar modo dagli emigrati in Canada, dove nel passato alcuni gruppi dei suonatori di Bufù hanno fatto tappa. Dopo lo stop forzato causa pandemia si riparte con tanto entusiasmo e voglia di festeggiare insieme il nuovo anno. Vi aspettiamo numerosi per il brindisi iniziale a partire dalle 18.30 in Piazza Mercato a Casacalenda.