A casa del rom per l’unzione: tampone negativo per il frate

È arrivato il responso del tampone per il frate che lo scorso 30 aprile si è recato presso l’abitazione del rom per l’unzione degli infermi. Il frate, che si trova presso il convento di San Giovanni dei Gelsi, in ogni caso resterà adesso in quarantena. Era stato proprio lo stesso frate, questa mattina, a comunicare di attendere ancora l’esito del tampone svolto nei giorni scorsi. Esito che è stato comunicato nel primo pomeriggio e che ha dato esito negativo.