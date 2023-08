A Carpinone danza il mondo, via al Festival internazionale del Folklore

Ai nastri di partenza la XXI edizione del Festival Internazionale del Folklore di Carpinone. L’evento, tanto atteso dopo un lungo stop dettato dalla pandemia, richiama nel piccolo borgo molisano un pubblico di tutte le età mescolando con maestria i gusti di tutti coloro che amano sia le trazioni popolari sia il piacere di divertirsi da protagonisti.

Il paese dove danza il mondo, il paese dove la sera del 12 agosto danzeranno le rappresentative di Cile, Kenya, Messico, Romania, Serbia Sudafrica e Italia. Uno spettacolo unico, tra i più importanti d’Italia per numero di gruppi e nazioni rappresentate in una sola sera.

Promotore dell’evento è il Gruppo Folk “Ru Maccature” che, guidato dallo storico presidente Michele Castrilli, ha messo in piedi una due giorni ricca di attrattive, varietà e qualità.

Si parte l’11 agosto alle ore 21 con LA NOTTE BIANCA DELLA DANZA TRADIZIONALE, uno stage di danze afro- latino- balcaniche durante la quale il protagonista indiscusso sarà il pubblico presente in piazza insieme ai gruppi stranieri ospiti della manifestazione. Subito dopo, dalle ore 23, DJ Set con Ferdinando Scarfato Dj e Roxy-B Voice.

Il giorno successivo, il 12 agosto, Carpinone sarà invaso da colori e suoni di tutto il mondo per il FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2023 con ben 7 nazioni rappresentate che si esibiranno con danze, canti, costumi e strumenti tradizionali delle loro terre d’origine. L’Italia sarà rappresentata dal Gruppo Folk Ciociaro “Valle di Comino” di Atina e dai padroni di casa de “Ru Maccature” con l’organizzazione di Molise Folk.

Si comincia alle ore 18 con una parata per le vie del paese che terminerà sul palco di Piazza concezione per il momento solenne degli Inni Nazionali.

Alle ore 20.30 lo spettacolo vero e proprio con le performance di tutte le rappresentative coinvolte.

Integrazione è, come ogni anno, la parola chiave dell’evento e a tal proposito già da qualche giorno i ragazzi cileni sono ospiti a Carpinone.

Nel corso della serata saranno assegnati due premi speciali in ricordo di due dei fondatori dell’associazione: il premio speciale Leonardo Malerba per il miglior costume e il premio speciale Emilia Altieri al gruppo più coinvolgente.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Monica Castrilli e Niko Travasso.

Sette Nazioni per circa 200 artisti in costume, questi sono i numeri che il Gruppo Folk Ru Maccature ha messo sul tavolo, grazie alla longevità e all’esperienza di un’associazione che ormai da tempo, grazie al presidente Michele Castrilli, è rappresentata ai vertici della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Durante i 52 anni di attività il collettivo carpinonese ha inanellato una serie di successi e riconoscimenti in tutta Europa rendendosi protagonista dei più importanti festival internazionali e portando ai massimi livelli quello di Carpinone. Da qualche tempo è nata una proficua collaborazione con i gruppi di Forli del Sannio, Campochiaro, Longano e Ripalimosani.

Un evento da non perdere che richiama ogni anno in paese migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia per gustare, in una sola notte, il sapore del mondo dalla piazza di un piccolo e bellissimo borgo.