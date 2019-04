CAPRACOTTA

Domenica delle Palme imbiancata in Alto Molise. A causa del calo termico registrato in queste ore e del cattivo tempo che sta imperversando in queste ore sulla regione e soprattutto nelle zone interne del Molise la grandine ha ricoperto Capracotta e le aree limitrofe. Come testimonia la foto di MeteoinMolise tratta dalla webcam, sulle strade sembra sia caduta neve e invece si tratta proprio di grandine.