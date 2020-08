A Cantalupo un progetto di “Innovative tourism development” attraverso mezzi a due ruote

CANTALUPO NEL SANNIO. Fare turismo attraverso una mobilità sostenibile, sicura, nel rispetto dell’ambiente, è l’idea sposata da Cantalupo nel Sannio che ha voluto lanciare un’interessante iniziativa del tutto inedita per i paesi della zona. Un progetto di “Innovative tourism development” presentato nel corso della giornata di sabato nella piazza del paese dove è stata installata una struttura con i mezzi elettrici a due ruote. Il progetto “FIGO ITALY – Free Intelligent Go” nasce per volontà della Ecosolution srl settore “E-Mobility” che da qualche anno promuove un concetto innovativo di mobilità sostenibile sia in ambito pubblico che privato mediante mezzi elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto-bilanciato che assicurano un maggiore mobilità ad emissioni zero, muovendosi più velocemente ed in modo entusiasmante. Un’occasione per vivere il centro storico, le borgate o anche per organizzare escursioni. Prossimamente verranno rese note le modalità per usufruire del servizio.