A Campomarino torna il ‘Clean Saturday’ dei volontari

Sabato 29 febbraio associazioni al lavoro per ripulire la spiaggia. Secondo appuntamento con l’iniziativa che vuole risvegliare il senso civico

Dalle zone interne alla costa con un unico scopo: donare decoro e un nuovo volto a un paesaggio troppo spesso bistrattato e dato per scontato.

I volontari delle associazioni Ambiente Basso Molise e Aisa proseguono la loro opera di pulizia del territorio con l’iniziativa ‘Clean saturday’.

Dopo la grande partecipazione registrata il 25 gennaio, in contrada Ramitelli, ecco un’altra giornata dedicata alla pulizia che ha incassato nuovamente la collaborazione e il patrocinio del Comune di Campomarino.

Sabato 29 febbraio 2020 volontari e cittadini si ritroveranno al lido Ritz, proprio a Campomarino, per sgomberare dai rifiuti la porzione di spiaggia che arriva fino al lido Mare Chiaro.

L’appuntamento è alle ore 10 e tutti i partecipanti riceveranno un kit protettivo oltre al materiale per la raccolta dei rifiuti.

L’iniziativa comprende anche il progetto ‘Scarti fotografici’. I volontari potranno realizzare delle fotografie e iscriversi al concorso che culminerà con la cerimonia di premiazione in programma il 19 dicembre 2020 nello splendido Palazzo Norante di Campomarino.

Basta inviare una mail e allegare un massimo di tre scatti all’indirizzo: ambientebm@gmail.com.

Intanto tutti pronti a imbracciare pale e a maneggiare sacchi nel secondo Clean Saturday dell’anno.

Anche per questa occasione si registra la partnership di Italiangas e, come da programma, il progetto si ripeterà ogni ultimo sabato del mese.