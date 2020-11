A Campomarino scuole chiuse fino al 21 novembre

“Attualmente i positivi al virus SARS – Cov 2 residenti sul territorio di Campomarino e posti in isolamento sono 36, come da comunicazione ufficiale dell’ Azienda Sanitaria Regionale”, ha fatto sapere il sindaco del comune. Alla luce di tale dato il Sindaco ha deciso con propria ordinanza di prorogare la chiusura fino al giorno 21 novembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private fatta eccezione della scuola materna paritaria De Attellis, scuola materna paritaria Beata Vergine Assunta in Cielo di Nuova Cliternia e asilo nido Tana dei Birichini. Si coglie l’occasione per ricordare e raccomandare alla popolazione di rispettare in maniera rigorosa le norme comportamentali di lotta alla diffusione del coronavirus e del distanziamento sociale”.