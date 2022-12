A Campomarino la prima enoteca comunale della Regione per creare una rete di itinerari turistici

Nasce a Campomarino la prima enoteca comunale della Regione, iniziativa di notevole rilievo fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dall’assessorato al turismo del Comune di Campomarino.

Ad ospitare l’inaugurazione dell’enoteca è stata l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione del progetto e che ospita l’enoteca nella splendida cornice di Palazzo Norante.

Attraverso la collaborazione tra Assessorato al Turismo e Istituzione, infatti, è stata creata una rete di itinerari turistici in grado di valorizzare il patrimonio enogastronomico, nonchè le potenzialità turistiche e culturali del territorio.

La nascita di un’enoteca comunale costituisce infatti una grande occasione per una cittadina come Campomarino, la prima in Italia per superficie di terreni dedicati alla viticoltura.

Presenti all’inaugurazione le principali cariche istituzionali locali: l’assessore regionale Vincenzo Niro, il senatore Costanzo Della Porta, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Roberto Di Baggio, Francesco Roberti, sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso, il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes, il sindaco di Portocannone Luigi Gallo.

A fare gli onori di casa il sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri, l’assessore al Turismo Michele D’Egidio e lo staff dell’Istituzione Cultura.

“L’iniziativa – spiegano dall’Istituzione – ha l’obiettivo di lanciare Campomarino come punto di riferimento nella valorizzazione delle tipicità locali e in particolar modo della produzione vitivinicola, al fine di lanciare la produzione locale in un abito più ampio. Si tratta di un’occasione anche per offrire al turista una maggiore consapevolezza delle eccellenze che il nostro territorio offre.

Ringraziamo le 7 cantine di Campomarino presenti e protagoniste dell’evento (Di Majo, Martarosa, Cantina Cliternia, Casale Madonna Grande, Di Vito, Borgo di Colloredo, Di Tullio) e le altre cantine regionali”.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Piero Donato Silvestri che ha sottolineato quanto sia fondamentale il ruolo che Campomarino riveste nell’enoturismo e quanto l’amministrazione comunale si sia impegnata nella realizzazione dell’enoteca.

L’assessore al Turismo Michele D’egidio ha commentato: “Importante successo ieri pomeriggio per l’inaugurazione dell’enoteca comunale del Comune di Campomarino presso Palazzo Norante, prima enoteca comunale della Regione Molise.

Numerose sono state le presenze registrate, di cittadini e di imprenditori del settore vitivinicolo. Il progetto rientra nella piu’ ampia realizzazione di differenti percorsi enogastronomici (dedicati alle eccellenze del nostro territorio, vino ed olio) nell’ambito del bando della Regione Molise “I cammini del Molise Frentano- Itinerari dei Gusti e dei Sapori” per un totale di 59.867,59€.

La predisposizione di un’enoteca comunale si aggiunge alle diverse iniziative poste in essere in questi anni dall’Amministrazione comunale, dall’Assessorato al Turismo e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali in un’ottica di promozione turistica, economica e territoriale di una delle localita’ piu’ importanti dell’intera Regione Molise”.

L’onore del taglio del nastro è toccato a Don Luigi Di Majo, accompagnato dal sindaco Silvestri e dal presidente dell’associazione città del vino e sindaco di Tollo Angelo Radica.

Quest’ultimo ha apprezzato l’iniziativa e la lungimiranza del Comune di Campomarino sottolineando quanto sia fondamentale un’iniziativa del genere nell’ambito della valorizzazione del turismo e della tutela delle tipicità enogastronomiche.

L’enoteca comunale aperta all’interno di Palazzo Norante sarà protagonista degli eventi culturali ed enogastronomici che saranno organizzati nel prossimo futuro.