A Campomarino fervono i preparativi per la pista di pattinaggio di Natale

REDAZIONE TERMOLI

A Campomarino ci si prepara al Natale e lo si fa in un modo speciale. Per la prima volta, infatti, sorgerà una pista di pattinaggio sul ghiaccio. I lavori per preparare l’area centralissima stanno procedendo a ritmo sostenuto e come hanno tenuto a commentare sui vari social “Finalmente una festività con lo spirito giusto”. La pista è attesa dai grandi ma soprattutto dai più piccini che potranno cimentarsi in qualcosa di inusuale per il piccolo paese molisano.