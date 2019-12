A Campolieto Primo concorso di composizione per Banda

Organizzazio dall’Associazione Musicale “S. Lombardi”

Il 28 dicembre, a Campolieto, alle ore 17:00, presso la Chiesa Madre di S. Michele Arcangelo si terrà la premiazione del Primo Concorso di Composizione per Banda “Amedeo Varanese” organizzato dall’Associazione Musicale “S. Lombardi” Complesso Bandistico Comune di Campolieto diretto dal Maestro De Marco Livio. Sarà l’ultimo evento del progetto “Notti Celesti in Terre Celestiniane”, inserito all’intero della programmazione regionale di “Turismo è cultura” 2019.

Il Concorso è stato ideato per riscoprire la figura storico-musicale del Maestro Amedeo Varanese, clarinettista e compositore campoletano. Il Maestro Varanese nasce a Campolieto nel 1904 e, dopo aver compiuto gli studi musicali con il Maestro Alfredo Paolucci di Bonefro, intraprende un’intensa e proficua attività concertistica, dapprima con il prestigioso Concerto Bandistico Città di Casalanguida, e, successivamente, con il Gran Concerto Bandistico Città di Castellino del Biferno, diretto dal Maestro Alfredo Persichilli, padre del ben più noto flautista Angelo (ex primo flauto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia). Nel 1949 emigra in Venezuela dove trascorre, componendo e suonando in diverse formazioni bandistiche locali, il resto della propria vita.

L’idea del I Concorso di Composizione per Banda “A. Varanese” nasce da una ricerca sul campo del direttore artistico, De Marco Emiliano, effettuata per redigere la tesi di laurea in musicologia dal titolo “le voci dei protagonisti: la tradizione bandistica molisana dal 1900 ad oggi”. È stato proprio grazie a questo studio, che si è venuti a conoscenza della biblioteca di famiglia del Maestro Varanese, ricca di composizioni originali per banda e contenente due volumi di melodie. Dunque, con l’intento di valorizzare e far rivivere le melodie del Maestro di Campolieto (le cui armonizzazioni per banda, molto probabilmente, sono andate perdute), ai compositori, ad iscrizione avvenuta, è stata consegnata una melodia, uguale per tutti, del Maestro Varanese, da cui prendere spunto, in forma integrale o parziale, per realizzare la propria composizione, ovvero un marciabile per organico bandistico.

Il 15 settembre è stato pubblicato il bando del concorso e, con enorme soddisfazione, possiamo comunicarvi che le iscrizioni, nonostante siamo solo alla prima edizione, sono state numerose; inoltre, proprio grazie alla partecipazione di alcuni compositori provenienti da paesi extraeuropei, il concorso ha assunto, di diritto, una veste internazionale.

A giudicare e selezionare le migliori composizioni, una giuria di elevato livello artistico: M. Nicola Samale (compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale), M. Paolino Addesso (docente di strumentazione e direzione di banda presso il Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli e direttore del Gran Concerto Bandistico Città di Lecce), M. Domenico Lombardi (docente di pianoforte presso il Conservatorio “Simon Bolovar” di Caracas e direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica dello Stato di Vargas, in Venezuela).

Entrando più nel dettaglio della cerimonia di premiazione delle marce vincitrici del I Concorso di Composizione per Banda, la giornata del 28 dicembre sarà così articolata: presentazione del concorso; brevi relazioni sul Maestro Amedeo Varanese e sulla tradizione bandistica molisana e dell’Italia centro-meridionale; proclamazione, premiazione ed esecuzione in prima assoluta, da parte del Complesso Bandistico Comune di Campolieto, delle marce vincitrici e alcune composizioni inedite del Maestro Varanese. Il 9 agosto scorso, in occasione del Raduno Bandistico, organizzato a Campolieto con le bande di Riardo e Pietramelara, è stata eseguita, in prima assoluta europea, la marcia sinfonica “Pensando al ritorno” del Maestro Amedeo Varanese.

Orgogliosi di lavorare, da ben 32 anni, con passione e dedizione, sulla scia dei Maestri Amedeo Varanese e Saverio Lombardi, con il solo scopo di tramandare la tradizione bandistica campoletana e molisana, vi saluto e vi aspetto il 28 dicembre a Campolieto per vivere una splendida giornata all’insegna della cultura musicale molisana.