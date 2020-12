A Campobasso si rispetta il coprifuoco, dopo le 22 città deserta

La scorta notte una nostra troupe ha attraversato le vie di Campobasso per effettuare un mini reportage sul rispetto delle regole anti Covid. Come si evince dalle immagini, nella città capoluogo è perfettamente rispettato il coprifuoco: dopo le 22, infatti, la città si presentava completamente deserta. Non abbiamo incrociato nessuna auto e non abbiamo riscontrato la presenza di cittadini per le strade della città. Dunque per quanto riguarda il coprifuoco possiamo dire che a Campobasso è rispettato in pieno. Ed è importante in questo periodo in cui i numeri sono ancora troppo alti e sono attese ulteriori restrizioni in vista delle festività, per poter ripartire dopo l’Epifania nel modo migliore e affrontare in sicurezza la campagna vaccinale che potrebbe rappresentare una prima luce in fondo al tunnel.

