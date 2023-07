A Campobasso riparte l’iter per il tempio crematorio, sorgerà vicino ospedale

A Campobasso, dopo circa 10 anni, riprende corpo l’idea di realizzare un tempio crematorio. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto preliminare di variante al Piano regolatore generale per la realizzazione della struttura in Contrada Tappino. a ridosso dell’ospedale Cardarelli. Come riporta l’Ansa, l’impianto, quindi, sorgerebbe nella zona adiacente l’impianto del forno inceneritore di rifiuti speciali ospedalieri di proprietà dell’Asrem, ritenuta potenzialmente idonea.



L’iter inizialmente fu avviato attraverso la formula del Project financing e prevedeva la realizzazione nell’area cimiteriale di San Giovanni dei Gelsi. Dopo il confronto tra amministrazione comunale e ditte interessate, e sentito il parere del Consiglio comunale che invitava il sindaco a vagliare l’ipotesi di una diversa localizzazione, le procedure di gara vennero sospese, proprio per individuare un nuovo punto della città destinato al tempio crematorio.