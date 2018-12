A Campobasso presto una Rsa e 40 alloggi protetti in via Marche per over 65

REDAZIONE CAMPOBASSO

Il sindaco Antonio Battista e l’assessore comunale alle Politiche sociali, Alessandra Salvatore, annunciano «un evento storico per la città di Campobasso, quasi quanto l’uscita straordinaria dei Misteri», aggiungono: il capoluogo di regione per la prima volta avrà una residenza sanitaria che sarà inaugurata nell’estate del 2019 in via Garibaldi. Il servizio è stato dato in appalto tramite una procedura ad evidenza pubblica. Il privato dovrà occuparsi della gestione per nome e per conto dell’amministrazione comunale e della Asp Don Carlo Pistilli. Queste sono le due realtà che guidano la filiera dei servizi presentata questa mattina in conferenza stampa. Oltre alla Rsa, a marzo del 2019 nasceranno in città 40 alloggi protetti in Via Marche, destinati ad over 65 autonomi. Un primo intervento di “social housing” che prevede ambienti comuni per gli utenti. Risvolti importanti sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista occupazionale. Quaranta i nuovi posti di lavoro previsti per l’indotto e solo la residenza sanitaria potrebbe garantire un’utenza potenziale di cinquecento persone. Oltre ai centri sociali anziani e alla Asp Don Carlo Pistilli con 80 posti letto, Campobasso dal 2019 avrà le due nuove realtà annunciate questa mattina da Battista e Salvatore che parlano di un vero e proprio «passo epocale per la città di Campobasso».