A Campobasso nasce l’Associazione Quartiere Via Giambattista Vico

A Campobasso nasce una nuova associazione di quartiere. Si è costituita, infatti, l’Associazione Quartiere Via Giambattista Vico, che racchiude una vasta area di circa millecinquecento abitanti, residenti, oltre a via Giambattista Vico, anche a Via Salvemini, via De Sanctis, Via Galanti, via Novelli e parte di via Gazzani. Già una ottantina le famiglie ad aderire, con la partecipazione che aumenta quotidianamente. Il presidente è Giuseppe Formato, il vice-presidente Giuseppe Iacovino, la segretaria Giuliana Iannetta, mentre consiglieri sono Silvio Mancino, Franco Borrelli, Antonietta Perrella, Antonio Di Toro, Tommaso Pasquale e Antonietta De Santis. «L’idea dell’Associazione di Quartiere – sottolinea il Consiglio Direttivo – nasce per tutelare le esigenze di un quartiere popoloso a ridosso del centro cittadino, che funge anche da snodo per i pendolari. Le sempre maggiori richieste dei residenti di attenzione nei confronti dell’intera zona, cerniera tra il centro e le periferie, ci ha spinti a costituire un gruppo che possa farsi portavoce delle necessità di tutti». «l nostro scopo – prosegue il primo Consiglio Direttivo – è di riqualificare il quartiere e, ove possibile, renderci utili alle persone anziane, che magari possono avere maggior bisogno di aiuto, ma anche ai giovani, per i quali vorremmo provare a porre le basi di un quartiere sostenibile, dove i più piccoli possano tornare ad avere i giusti spazi per giocare». La nuova organizzazione territoriale torna a dare uno spirito associativo all’area dopo ventuno anni. Negli anni ’70, ’80 e fino al 1998, infatti, è esistito un gruppo associativo di quartiere, di cui ultimo presidente è stato il professore Leo Leone. «Raccogliamo una importante eredità – affermano il presidente Giuseppe Formato e il vice Giuseppe Iacovino – Ma siamo certi che la nuova associazione saprà cogliere le necessità di tutti e rendersi disponibile con chiunque abbia bisogno».