A Campobasso la scuola è un albero e gli alberi fanno scuola

Tanti nuovi alberi messi a dimora questa mattina presso gli istituti Montini e Petrone di Campobasso, in occasione della giornata nazionale degli alberi, in programma domani 21 novembre, ma anticipata ad oggi per coinvolgere direttamente gli alunni nella messa a dimora delle piante.

28 alberi in tutto, messi a disposizione dai vivai forestali regionali; 10 presso la Casa dello studente di via De Gasperi, a completare il popolamento arboreo dell’area verde antistante l’ingresso dell’edificio, e 18 presso l’Istituto Petrone, di cui 4 presso la materna di via Pirandello e 14 presso le aree di pertinenza del plesso di via Alfieri.

“I numeri non sono stati scelti a caso – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella – corrispondono, infatti, ad altrettanti fratellini e sorelline degli alunni, nati nell’ultimo anno ed ai quali gli alberelli sono stati dedicati, anche in ottemperanza alla legge 10/2013 che prevede, per ogni anno, l’impianto di un albero per ogni nuovo bambino iscritto all’anagrafe comunale.

Un gesto dal forte valore simbolico che certamente potrà stimolare nei più piccoli il rispetto per il verde, l’ambiente ed i beni comuni.”

L’odierna giornata dedicata all’albero, che avrà un’appendice anche lunedì 22 presso la scuola dell’infanzia di via Crispi, è stata organizzata, in collaborazione con la Sea, nell’ambito delle iniziative della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.