A Campobasso la prima edizione regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso

Con il patrocinio del Comune di Campobasso e del Comune di Termoli, il Comitato Regionale di Croce Rossa Molise presenta la prima edizione delle “Olimpiadi di Primo Soccorso” rivolte agli studenti del IV anno delle scuole secondarie di secondo grado non appartenenti all’Associazione CRI

Domenica 30 aprile 2023 si svolgeranno le “Olimpiadi regionali di Primo Soccorso” a partire dalle ore 10 presso la suggestiva cornice di Villa de Capoa (Villa Comunale) a Campobasso.

L’ingresso è libero e la popolazione è invitata a partecipare.

Nei Paesi Occidentali, l’arresto cardiaco extraospedaliero rappresenta la terza causa di morte, come indicato dal Ministero della Salute. Molte di queste vite potrebbero essere sicuramente salvate se un maggior numero di soccorritori laici fosse in grado di praticare immediatamente ed in modo corretto la rianimazione cardiopolmonare. Proprio per questo motivo, la diffusione e l’insegnamento della cultura e delle pratiche di primo soccorso sono un obiettivo primario della Croce Rossa Italiana e tra la varie attività rivolte ai Volontari si è deciso di diffondere la cultura del Primo Soccorso tra le studentesse e gli studenti del 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado, organizzando una competizione denominata “Olimpiadi di Primo Soccorso” che vedrà le squadre degli Istituti presenti sul territorio nazionale mettersi alla prova con simulazioni di soccorso che avranno luogo prima a livello regionale poi a quello nazionale.

Nella Regione Molise sono tre gli Istituti che hanno aderito al progetto:

I.I.S.S. “Leopoldo Pilla” di Campobasso (CB)

Liceo “G. Maria Galanti” di Campobasso (CB)

I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio” di Termoli (CB)

L’evento seguirà i seguenti orari:

a partire dalle ore 9 avverrà l’accreditamento delle tre squadre oltre a quello dei Volontari afferenti dalla Regione Molise che parteciperanno in qualità di Simulatori, Truccatori, Giudici

e Staff.

Alle ore 10 seguiranno i Saluti Istituzionali da parte del Presidente Regionale CRI Molise Antonio Vitarelli, del Vice Presidente e rappresentante dei Giovani CRI Molise Francesco Tosto, del Sindaco di Campobasso Roberto Gravina, della Vice Sindaco di Campobasso Paola Felice e dell’Assessore alle Politiche Sociali Luca Praitano.

Si proseguirà, quindi, con la presentazione delle squadre in gara e, alle ore 10.30, si darà il

via alla competizione. I partecipanti dei tre Istituti, suddivisi in tre squadre composte da sei elementi ciascuna, si sfideranno in cinque scene simulate dove dovranno intervenire e soccorrere il più correttamente possibile i Volontari simulatori che presenteranno diverse patologie mediche e/o traumatiche.