A Campobasso la 16esima Giornata Nazionale dello Sport

REDAZIONE

Anche il CONI Molise – Delegazione di Campobasso ha celebrato, con successo, la 16esima Giornata Nazionale dello Sport, domenica 2 giugno a Campobasso. L’iniziativa ha coinvolto centinaia di Comuni d’Italia con la finalità di diffondere la pratica sportiva e i suoi valori invitando i cittadini ad un confronto con lo sport in migliaia di manifestazioni, quest’anno sotto lo slogan “Tutta l’energia dello sport”. Il CONI, attraverso i propri Comitati Territoriali, con la collaborazione delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, ha coinvolto numerosi Comuni nell’organizzazione di eventi e manifestazioni aperti a tutti. La Giornata Nazionale dello Sport si è incentrata prevalentemente sulla presentazione delle diverse discipline nelle proprie caratteristiche tecniche elementari, offrendo ai cittadini l’opportunità di un primo approccio pratico e permettendo loro di provare gli sport preferiti. Il CONI Molise – Delegazione di Campobasso ha promosso l’iniziativa e si è attivato per portare lo sport in piazza. Quest’anno è stato protagonista il capoluogo di regione, il comune di Campobasso, che ha ospitato la manifestazione lungo Corso Vittorio Emanuele II, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’amministrazione comunale. L’inno di Mameli ha accompagnato l’apertura della manifestazione, cantato dai partecipanti in rappresentanza degli organismi sportivi e delle società sportive che hanno reso possibile la realizzazione della XVI Giornata Nazionale dello Sport. Centinaia di persone hanno avuto l’occasione di provare le tante e diverse discipline proposte dalle società sportive partecipanti: atletica leggera, badminton, calcio, danza sportiva, karate, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, rugby, scherma, tiro con l’arco, scacchi, motociclismo, pole x gim, fitness in volo, pugilato, zumba, macumba, taekwondo e nordic walking.