A Campobasso il saio di San Pio da Pietrelcina

CAMPOBASSO

È arrivato ieri, venerdì 8 marzo, nel convento Sacro Cuore di Gesù, il saio delle stigmate di San Pio da Pietrelcina. In tanti hanno accolto la reliquia di Francesco Forgione; tra applausi e lacrime di gioia ed emozione, l’abito del santo è stato posto sull’altare della chiesa di Campobasso, da dove ripartirà domani sera. Si tratta del saio che Padre Pio indossava il 20 settembre 1918, quando ebbe il dono della stimmatizzazione, che durò fino alla sua morte, il 23 settembre 1968. «Un evento importante per la nostra parrocchia e per tutta la comunità francescana» le parole del Padre guardiano Fra Luigi Chiarolanza che ha invitato tutti i presenti a pregare per il prossimo e per la pace nel mondo.

E domani la via Crucis, pio esercizio della Chiesa con cui si ripercorre il cammino doloroso, il Calvario di Cristo verso la Crocifissione, viene vissuto dalle parrocchie della diocesi e della Chiesa Universale a partire dalla prima domenica di quaresima. Ogni parrocchia ha una lunga tradizione, di conseguenza le comunità sono sempre più coinvolte “con edificazione e grazia”. A voler dare però un’impronta sempre più vera, incarnata, meno devozionistica, l’arcivescovo di Campobasso – Boiano, mons. GianCarlo Bregantini che promuove, con la forania di Campobasso, una Via Crucis pubblica, lungo le strade della città, all’aperto. Domani 10 marzo, prima di quaresima, alle ore 16.00, Via Crucis con partenza da san Leonardo (borgo storico) che si snoderà per le vie del centro fino alla parrocchia del Sacro Cuore dove viene solennemente venerato l’abito-reliquia di padre Pio, quando ha ricevuto le Stigmate. Il significato della Via Crucis si innesta anche in relazione ai fatti tristi di cronaca di questi ultimi giorni con la ulteriore diffusione della droga nelle famiglie, per denaro e tra i giovani della città. La via Crucis ha quindi per tema: Le stigmate della città alla luce delle Stigmate di padre Pio!

L’itinerario: Largo san Leonardo, Via Cannavina, P.zza Battisti; C.so V.Emanuele ( I° tratto ), Via Nobile, Via Cavour, Via Garibaldi ( da P.zza Cuoco a incrocio Via Mazzini ) , Via Mazzini ( da incrocio Via Garibaldi a P.zza San Francesco).