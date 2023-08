A Campobasso i residenti stranieri sono 1818: i più numerosi sono i romeni

Al 1° gennaio 2022 i residenti stranieri nel Comune di Campobasso erano 1.818, il 3,8% della popolazione totale.

Il 43,6% proveniente da paesi dell’Europa, compreso il 6,6% dei residenti ucraini che rappresentavano il secondo gruppo per nazionalità già prima dell’invasione russa, il 27,2% dall’Africa, il 14,7% dall’Asia e il 14,5% dall’America.

Si apprende – riporta Ansa Molise – dal Documento unico di programmazione (Dup) 2024-2026 approvato dalla Giunta comunale di Campobasso.

La popolazione si distribuiva quasi in parità tra generi con 1.002 maschi e 816 donne. Variavano però le classi d’età rappresentate, gli uomini erano soprattutto under 35, mentre le donne soprattutto in classi d’età tra i 35 e i 64 anni. Erano invece popolazioni nettamente maschili i migranti under 35 provenienti da Nigeria e Pakistan, mentre le donne prevalevano nella popolazione over 35 provenienti in modo particolare da Ucraina e Romania. La parità di genere appariva nettamente per i migranti da Repubblica popolare cinese, Marocco e Argentina dove a prevalere erano i ricongiungimenti familiari. In testa alle popolazioni straniere più rappresentate, quella della Romania (471), seguita da Argentina (150), Ucraina (120), Nigeria (117), Bangladesh (68), Venezuela (53), Senegal (51) e Repubblica popolare cinese (49).