CAMPOBASSO

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe attesa in città anche la visita del vicepremier 5 Stelle Luigi Di Maio. La data, non ancora ufficiale, è quella di mercoledì 8 maggio. L’arrivo a Campobasso del Ministro del Lavoro è in forse dal momento che l’8 pomeriggio sarebbe in programma il Consiglio dei Ministri che verterà anche sul caso Siri.