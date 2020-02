A Campitello si scia sull’erba e nel fango: «Stagione fallimentare» (IL VIDEO)

«La Regione Molise dovrebbe pagare i danni?»

Una stagione fallimentare. Che avrà ripercussioni sull’intera economia regionale, dal momento che è alta l’incidenza sul Pil regionale. Stiamo parlando di Campitello Matese. Sabato si sono chiusi gli impianti, ma la stagione, come noto, non è mai partita. Prima a causa del ritardo dovuto alla manutenzione degli impianti, poi al malfunzionamento del sistema di innevamento artificiale. E così, sabato scorso, 15 febbraio, nell’ultimo giorno di apertura degli impianti, il problema, che è un vero e proprio dramma per l’economia della zona, è stato evidenziato con ironia. Sulla pagina Facebook di Campitello Matese è stato postato un video nel quale si vedono ragazzi sciare sull’erba e nel fango. Accompagnato da un testo eloquente che proponiamo di seguito: «Stendiamo un velo pietoso su chi continua a dare la colpa al clima, con un impianto di innevamento funzionante e performante, la stagione si poteva salvare.

Vi poniamo un quesito, – scrivono dalla pagina Facebook di Campitello Matese – acclarata la responsabilità della Regione Molise, quest’ultima dovrebbe pagare i danni? Il video documenta l’ultimo giorno di apertura degli impianti.

Ricordiamo che a pochi chilometri da noi, – chiudono – la stagione è in piena attività».