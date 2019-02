A Campitello Matese il criterium interappenninico di sci alpino

SAN MASSIMO

È iniziato ieri il “Criterium interappenninico” di sci alpino a Campitello Matese. Soddisfazione è stata espressa dai gestori di Dga Funivie che da qualche anno si occupano degli impianti di risalita presso la stazione sciistica matesina. «È una gioia vedere le nostre piste ricche di giovani talenti che si esprimono nelle varie discipline dello sci alpino. Ed è fantastico vedere Campitello Matese pieno di gente e atleti provenienti dalla Liguria alla Sicilia, oltre 400 presenze che danno un respiro ed una presa di coraggio al nostro territorio e alle attività presenti. Un grazie di cuore a chi ci crede e si spende per far sì che questo accada».

Intanto, da Dga hanno comunicato la previsione di apertura di impianti: Tappeto Scuola, La Piana (pista lavarelle); San Nicola e Del Caprio (riservata alla competizione sportiva; gli sciatori potranno pertanto utilizzare la Del Caprio Est, le piste della cristallo e la olimpica). Aperto per i pedoni anche il rifugio in quota. Eventuali altri aggiornamenti verranno comunicati nel corso delle prossime ore. Per informazioni, vendita di skipass online, aggiornamenti meteo ed eventi, è possibile consultare il sito ufficiale gestito da DGA Funivie (campitellomateseski.it).