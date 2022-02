A Campitello Matese è attiva la promozione dello sci tra i giovani atleti

Dopo il primo corso di avviamento, la premiazione degli esordienti dello Sci Club S. Massimo

di Marika Galletta

Per gli appassionati degli sport invernali è questo il momento in cui divertirsi sulla neve, respirando l’aria fresca dell’inverno.

Tanti i bambini e gli adolescenti molisani accomunati dalla voglia di vivere la montagna amica attraverso la pratica sportiva dello sci alpino, sulla neve di Campitello Matese insieme allo Sci Club S.Massimo.

Il leitmotiv dello Sci Club, affiliato alla Federazione Italiana Sport Invernali, è la promozione dello sport attraverso lo sci tra i giovani atleti. E non in ultimo, la collaborazione fattiva con le scuole sci locali e gli enti territoriali nell’organizzazione di corsi di sci al fine di promuovere e sviluppare gli sport invernali.

Molteplici le manifestazioni di interesse pervenute per il primo corso di sci della stagione, iniziato il 31 Gennaio e conclusosi il 14 Febbraio. In pista giovani tesserati esordienti provenienti da San Massimo, Bojano, Cercemaggiore, Frosolone, Roccamandolfi, Ferrazzano e Campobasso.

Una promozione della pratica sportiva realizzata mediante il lavoro rete sul territorio. Lo sci club ha trovato collaborazione sinergica da parte di Matese Ski, della Scuola Italiana Sci Muccilli, Riccardo Plattner per la messa a disposizione dei maestri, e del nolo sci “La Baita” che oltre a fornire l’equipaggiamento necessario per recarsi in pista ha curato anche l’apres –ski, creando momenti di condivisione e di socializzazione davanti a cornetti appena sfornati e cioccolata calda.

Alla premiazione dei piccoli sciatori, a conclusione del primo corso di sci, oltre alle medaglie di merito e agli attestati di riconoscimento anche Minnie e Topolino.

Lo Sci Club S.Massimo lascia aperte le sue porte per promuovere in tutti i territori molisani, l’importanza degli sport invernali, diffondendo le emozioni adrenaliniche che gli allenamenti sanno regalare ed infondendo l’entusiasmo che solo una pista innevata sa dare.

Per vivere la montagna, occorre partire dai più piccoli, spronandoli a partecipare a quel mix di cuore, grinta e agilità che trova equilibrio solo nello sci.