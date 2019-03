«A Bruxelles non tornerà un centesimo»

Oltre 40 milioni di euro sbloccati dallo scorso maggio con la contestuale riapertura dei termini per le misure 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica), un lavoro di squadra svolto con grande impegno «per non far tornare nemmeno un centesimo indietro a Bruxelles», ben 6 milioni di euro pagati negli ultimi tre giorni e la «volontà di questa amministrazione di semplificare e velocizzare le procedure amministrative» per dare nuovo slancio e vigore al settore agricolo. Questi sono solo alcuni dei passaggi che hanno contraddistinto la conferenza stampa di ieri mattina presso la sede dell’assessorato all’Agricoltura.

Ad accogliere la stampa l’assessore regionale, Nicola Cavaliere, che ha tracciato un bilancio di questi primi mesi al timone della struttura e ha illustrato le linee guida che caratterizzeranno l’immediato futuro. «Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento – ha confermato l’assessore Cavaliere durante la conferenza stampa – è fissato al 15 maggio. Sono interventi che, per come è strutturato il nostro territorio, rappresentano una boccata d’ossigeno non indifferente per le aziende molisane. Qualcuno, forse con troppa leggerezza, ha veicolato notizie allarmanti. Voglio rassicurare – ha detto ancora – Cavaliere tutte le aziende e in particolare quelle del settore zootecnia che soffrono in misura sicuramente maggiore rispetto alle altre: garantiremo anche nell’ultimo scorcio di programmazione lo stesso importo finanziario. I ritardi di pagamento? Da maggio 2018 ad oggi abbiamo sbloccato 42 milioni di euro e ci siamo impegnati per far arrivare soldi ad aziende che aspettavano da anni. Negli ultimi giorni sono stati pagati anche alcuni comuni e sono state spalmate delle risorse finanziarie anche ai Gal. Dovremo azzerare anche il pagamento per quel che riguarda il “biologico – integrato e compensativo” dal 2016 al 2018. Stiamo lavorando alacremente per dare respiro alle aziende. Non stiamo trascurando nulla – ha detto Cavaliere – e anzi faremo sentire maggiormente la nostra presenza anche attraverso degli incontri tecnici, previsti nel mese di aprile (in programma a Campobasso, Larino e Isernia), finalizzati alla riduzione del tasso di errore nella compilazione delle domande di pagamento-conferma delle Misure 10 e 11».