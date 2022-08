A Bonefro la Mostra fotografica “Ambiente Clima Futuro”

Il comune di Bonefro con l’assessorato alla cultura, la delegazione regionale FIAF e il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” presentano la quinta tappa della mostra AMBIENTE CLIMA FUTURO locale “Abruzzo e Molise”.

Il progetto fotografico nazionale 2021-2022 della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, grazie alla disponibilità del Comune di Bonefro, Sabato 27 Agosto 2022 alle 18,00 si inaugurerà nell’Auditorium – ex convento Santa Maria delle Grazie a Bonefro (CB). Rimarrà poi in esposizione fino al 7 Settembre 2022.

Orario di apertura mostra:

Domenica 28 Agosto 2022 dalle 17:00 alle 19:00

Martedì 30 Agosto 2022 dalle 10:00 alle 12:00

Giovedì 1 Settembre 2022 dalle 10:00 alle 12:00

Domenica 4 Settembre 2022 dalle 17:00 alle 19:00

Martedì 6 Settembre 2022 dalle 10:00 alle 12:00

mercoledì 7 Settembre 2022 dalle 17:00 alle 19:00Per info e prenotazioni visite: 3392385168Gli autori partecipanti alla mostra locale sono:

BRUNO COLALONGO – ITALA CORTI – REMO CUTELLA – DIANA D’ALESSANDRO – ANTONIO D’ANDREAMATTEO – MARCO DE ANGELIS – MARIA DI GREGORIO – FEDERICO DI MARCO – SIMONE DI NIRO – GIUSEPPE DI PADOVA – ANTONIETTA FERRANTE – SANDRA FINCARDI – ANDREA FORNARO – ANNALISA GIANPAOLO – WALTER MASSIMI – DINO NATALE– FABRIZIO PAVONE – MASSIMILIANO PERELLI – ANTONIO PIGLIACELLI – ROSSELLA POGGIALI – MARIASANTA QUATRARO – GIACOMO SINIBALDI – ROMANO VISCI