A Baranello la giornata ecologica

Domenica l’appuntamento promosso da comune e gruppo di Protezione Civile

REDAZIONE

L’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile organizza per domenica 20 ottobre la prima giornata ecologica “RipuliAMO Baranello”. A darne notizia il Sindaco Marco Maio e il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile, Paolo Niro. «La manifestazione si articolerà nel seguente modo. Ogni gruppo che si costituirà su base volontaria e che aderirà all’evento, potrà decidere il percorso da seguire, partendo da una località prestabilita per arrivare entro le ore 12 nella nuova piazza in via Marconi. I vari gruppi dislocati sul territorio comunale, nel percorrere le strade comunali o sentieri dovranno raccogliere le varie frazioni di rifiuto abbandonati, collocandoli per tipologia nei vari sacchi che saranno distribuiti. Ogni gruppo verrà distinto dagli altri da un nome, scelto a piacere. Una volta riempito il sacco (piccoli o grandi che siano) sarà lasciato a bordo strada o sentiero per la successiva raccolta che avverrà nel giro di un’ora, con automezzi comunali. Tutti i partecipanti arriveranno quindi in paese dopo aver passeggiato lungo le strade o sentieri senza necessariamente dover fare in fretta, l’importante è arrivare entro le ore 12. In piazza si procederà poi alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti distinti per tipologia (carta, plastica, vetro, piccoli elettrodomestici, scarpe, vestiario, ecc.). Per rifiuti ingombranti individuati in particolari siti, si cercherà di caricarli direttamente sugli automezzi comunali per la successiva inventariazione e pesatura. Ogni partecipante dovrà munirsi di abbigliamento comodo e leggero, guanti, eventuali rastrelli o palette, gilet ad alta visibilità e tanto entusiasmo. Vi aspettiamo numerosi. Inizio manifestazione ore 8, a fine evento è previsto un aperitivo per i partecipanti».