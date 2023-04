A Bagnoli del Trigno la mostra Fotografica “Dal Tramonto alla Rinascita”

“Dal Tramonto alla Rinascita”; foto e pannelli realizzati dal fotografo amatore Vincenzo Matteo. I soggetti sono la natura e la rinascita nella primavera e diversi tramonti scattati in Molise. La mostra mette in evidenza il concetto pasquale della morte e della resurrezione, del tramonto e della rinascita, con lo sbocciare della Primavera. Durante le aperture sarà possibile l’incontro con l’autore per informazioni sulle foto e i soggetti ritratti.

Aperture Chiese Settimana Santa

Grazie alla disponibilità di alcuni volontari le chiese di S. Maria Assunta e di S. Silvestro Papa verranno aperte nel periodo della Settimana Santa, secondo gli orari riportati. Il turismo in questa settimana non sarà solo concentrato sulle bellezze storico-artistiche, ma anche sul senso di raccoglimento religioso, ad esempio per pregare o per visitare gli altari della Settimana Santa. In entrambe le chiese saranno esposti l’Addolorata e il Cristo nelle cappelle a loro dedecate. Nel retroaltare e nella sacrestia della Chiesa di S. Silvestro Papa è stata ampliata la raccolta di materiale recuperato e riportato nei mesi scorsi dai volontari.

Passaggiate nel Borgo

Sono state messe a disposizione delle date per le visite nei borghi nella modalità molto richiesta della passeggiata accompagnata per visitare i principali siti presenti. Lo scopo è anche quello di unire la riscoperta dei beni storico-artistici ai benefici della camminata nella natura.

Museo delle Tradizioni; Riti della Settimana Santa in Molise e Presepe Pasquale

Per il periodo Pasquale è stata allestita nei locali del “Museo delle Tradizioni” un’esposizione sulla Settimana Santa in Molise, con racconti degli anziani, la quarantana di S.Croce di Magliano e altre tradizioni molisane. Sarà possibile vedere la raccolta fotografica, già proposta lo scorso anno, con le Addolorate di tutti i 136 comuni molisani. Ci sarà la particolarità unica in Molise del “Presepe Pasquale”, una rappresentazione con le scene della Passione di Cristo riportate con statuette e inserite in una scena presepiale. Il clima che si vuole ricreare è quello di una abitazione del tempo con musiche, altarini della Settimana Santa e un’esposizione di prodotti tipici di Bagnoli e dei paesi limitrofi.