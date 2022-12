A Bagnoli del Trigno il presepe artistico più grande del Molise (LE FOTO)

Per il dodicesimo anni a Bagnoli del Trigno è stato realizzato il presepe artistico più grande del Molise. Oltre 350 metri quadrati di esposizione tra statuine e rappresentazioni del presepe, ma non solo. Nelle sale dell’antico palazzo in via Chiesa, adibito a museo, c’è ance molto altro.

Oltre al presepe, a cui è dedicato un intero piano all’entrata dell’edificio (visitabile anche da persone con disabilità), ai piani superiori sono allestite le sale del Museo delle tradizioni, con raccolta di beni materiali e immateriali della civiltà contadina, la sala con i 15 presepi in gara per il concorso dei presepi artigianali, il museo delle natività con tutte le opere donate negli anni.

All’interno della mostra è possibile trovare un piccolo mercatino con tante creazioni realizzate e donate dallo staff lontano dal paese; un modo per far contribuire anche i bagnolesi non residenti.

L’ingresso è totalmente gratuito e lo staff dell’Associazione Culturale “Gruppo Volontariato Bagnolesi” è felice di accogliervi a Bagnoli, proprio sotto il campanile della Chiesa di S.Maria Assunta, nel borgo di Bagnoli, a pochi passi dal Castello e dalla piazza del Paese.