A.A.A. Cercasi vigili ed una nuova caserma a Isernia

REDAZIONE

ISERNIA

Il sindaco di Isernia l’aveva annunciato: per quanto riguarda la Polizia Municipale, il 2019 sarebbe stato l’anno zero. In effetti, dopo anni di stallo sul fronte assunzioni, si assisterà all’assunzione di nuovo personale. In questa direzione va il bando pubblicato sul sito internet del Comune per selezionare un nuovo agente che potrà dar respiro a un Corpo ridotto al lumicino. Pochissimi i vigili urbani rimasti in attività e che devono far fronte a una mole di lavoro davvero pesante. Tra regolamentazione del traffico, pubblica sicurezza, consegna notifiche e quant’altro, gli agenti della Polizia locale sembrano delle trottole. Situazione non nuova, di cui l’amministrazione comunale è già al corrente da diversi mesi. Tant’è che nel Dup 2019-2021, il documento programmatico triennale approvato dal Consiglio lo scorso aprile, d’Apollonio aveva puntato l’attenzione proprio sulla necessità di assumere “nuove leve” nel Corpo di Polizia Municipale. Un’operazione possibile, aveva spiegato il sindaco in quell’occasione, anche grazie a una situazione finanziaria dell’ente non più così critica, creando i presupposti per il tanto agognato sblocco del turnover. Dopo il bando di selezione per individuare il nuovo comandante della Polizia Municipale di Isernia, pubblicato qualche giorno fa, ora il Comune è pronto ad assumere anche un agente semplice. Un contratto lavorativo a tempo pieno e indeterminato, con categoria “c” che, in termini economici, vuol dire uno stipendio di circa 20mila euro più la tredicesima. I termini e le modalità per poter partecipare alla selezione sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune o sull’albo pretorio.

Ma le novità, sul fronte Polizia Municipale, non si fermano solo all’assunzione di nuovi agenti. Perché l’amministrazione è attiva anche per cercare una nuova Caserma. Quella attuale, sita in via XXIV Maggio, è fatiscente e, dunque, si cercano acquirenti perché non è conveniente ristrutturarla. L’edificio è stato inserito nel Piano di Alienazione 2019-2021 e si attendono offerte che, però, tardano ad arrivare. Intanto ci si sta muovendo per cercare una nuova struttura per ospitare il Comando dei Vigili Urbani. Del resto, come detto, questo sarà l’anno zero per la Polizia Municipale di Isernia, a partire dalle fondamenta, ossia dall’edificio che ospiterà la caserma.