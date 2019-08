S.O.S. lanciato per un povero gabbiano rinvenuto questa mattina sulla battigia del lido La Lampara. Il gabbiano non riesce più a volare e si sta cercando qualche anima pia, tra le istituzioni, che se ne prenda cura. Il solito scaricabarile sulla competenza tra gli enti interpellati fa sì che il gabbiano è ancora lì accudito alla meno peggio dai bagnanti. Anche la sezione Lipu, contattata, sembrerebbe… in ferie.