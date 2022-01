A 5 mesi con 40 di febbre e il Covid rifiutata dalle Usca e respinta dal reparto

Nessuna assistenza per una neonata molisana, ma alla fine l’Asrem richiede 30 euro per l’accesso in Pronto Soccorso in codice bianco

In Molise, come noto, non esiste un reparto pediatrico Covid e tutti i bimbi che sfortunatamente contraggono il virus ed hanno delle sintomatologie importanti, vengono trasferiti fuori regione, principalmente al Santobono di Napoli.

Sono tanti gli episodi accaduti in questi due anni di pandemia, con il Cardarelli unico centro Covid della regione, di carenze e difficoltà nell’assistenza per i cittadini molisani.

Oggi vi raccontiamo la storia di Erika, mamma di due bambini, che a fine anno, così come tanti altri, ha dovuto fare i conti con il Covid e soprattutto con i disservizi della sanità molisana.

Una storia di cattiva gestione di quella che era un’emergenza che mette in luce il rischio che corrono i più piccoli quando contraggono il virus in regione.

Prima l’attesa di ore in auto con una bimba di 5 mesi con 39 di febbre quando dovrebbe esserci un’area grigia destinata ai pazienti presunti Covid. Poi il rifiuto delle Usca di visitare la piccola, il diniego del reparto di Pediatria di controllo, l’assenza assoluta di monitoraggio e, infine, la richiesta di pagamento da parte di Asrem per l’accesso in Pronto Soccorso. Quella che era l’unica strada percorribile in Molise ha un costo. Anche in assenza del servizio. Una situazione ai limiti dei diritti costituzionali.

