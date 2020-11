A 40 anni dal terremoto dell’Irpinia per non dimenticare morti e devastazione

Venne avvertito in maniera distinta anche in Molise creando panico ma per fortuna solo lievi danni. Sono trascorsi 40 anni da quel 23 novembre 1980 quando alle 19.34 si verificò il drammatico terremoto che devastò l’Irpinia. Un terremoto devastante, con epicentro tra la Campania e la Basilicata, di intensità pari al X grado della scala Mercalli (magnitudo 6,9). A causa della difficoltà di raggiungere i luoghi colpiti e ai danni subiti dalla rete elettrica e dalle comunicazioni, solo dopo qualche giorno ci si renderà conto delle dimensioni della tragedia: si conteranno 280mila sfollati, 9mila feriti e quasi 3mila morti.