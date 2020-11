A 16 mesi dalla tragica morte di Gianmarco, la famiglia chiede giustizia

Sono trascorsi 16 mesi da quel tragico 8 luglio del 2019. Sedici mesi di vuoto: quello lasciato da Gianmarco che quella sera d’estate perse la vita in un maledetto incidente alla zona industriale di Campobasso, precisamente in via Ferro, a pochi passi dal Decathlon.

Ora la sua famiglia chiede a gran voce giustizia. Ad oggi – fanno sapere – le indagini non sono ancora concluse e ancora non sono chiare le cause del decesso di Gianmarco.

Per questo la famiglia Di Vico-Cirelli terrà una conferenza stampa, presso lo studio dell’avvocato Verde, domenica 15 novembre, in occasione della giornata di tutte le vittime della strada.