A 15 anni dal Molise alla vittoria del Concorso internazionale di Mosca, la storia di Gianluca

A 15 anni vincitore del Primo Premio Assoluto nella categoria senior 14-16 anni del Concorso Internazionale Musicale Kara KARAYEV di Mosca. E’ questo lo straordinario risultato raggiunto dall’isernino Gianluca Cristofaro, 15 anni appena, residente a Ripalimosani e allievo del maestro Aldo Ragone, Docente del Conservatorio Perosi di Campobasso. Gianluca, che ha eseguito i 6 Kleine Klavierstücke di Arnold Schoenberg e 2 Preludi di Kara KARAYEV, si è confrontato con concorrenti di altissimo livello provenienti da Russia, Kazakistan, Turchia, Lettonia e Azerbaigian. La prestigiosissima giuria era formata da eminenti musicisti: Faradzh Karaev, Presidente Artista del Popolo dell’Azerbaijan Professore al Conservatorio Statale Tchaikovsky di Mosca, Marianna Vysotskaya Dottore in Belle Arti, Professore, Capo del Dipartimento di Musica Contemporanea, Conservatorio Statale Tchaikovsky di Mosca, Mikhail Dubov, Ph.D. in Storia dell’Arte, Professore, Capo del Dipartimento di strumenti a tastiera, Facoltà di arti dello spettacolo storico e contemporaneo, Conservatorio statale Tchaikovsky di Mosca, Roman Mints, Laureato in Concorsi Internazionali, Direttore Artistico del Festival “Homecoming”, Direttore Artistico dell’English Label Quartz Music, Mamed Babaev, Vice Direttore, Kara Karaev Music School for Children, Education and Pedagogy. Come se non bastasse, Gianluca ha suonato così bene la Suite op. 19 di Schoenberg che il Presidente della giuria gli ha dedicato un Premio Speciale. A breve verrà pubblicato il video con i vincitori. Bravo Gianluca, orgoglio molisano.

