A 10 anni dalla sua scomparsa, riproposta l’intervista all’indimenticato Capitano (VIDEO)

Dieci anni. Tanto è passato da quella domenica triste, uggiosa, piovosa. Il 22 febbraio del 2009 venne a mancare il simbolo del Campobasso: Michele Scorrano. Il Capitano. Fu una notizia sconcertante, giunta a ora di pranzo. Da lì a qualche minuto si sarebbe dovuto giocare in casa contro il Fano. E si giocò, col groppo in gola dei presenti. Si perse male, arrivò un 3-5 surreale, come l’ambiente circostante.

In occasione del decennale, la società di Circelli e Gesuè e i tifosi della Nord vogliono rendere onore al condottiero di mille battaglie prima del match di domenica contro il Notaresco. Gli ultras ricordano Scorrano come «l’immenso capitano che ha reso la tana dei Lupi inviolabile e che indossava la maglia rossoblù come una seconda pelle dando orgoglio alla città e al suo popolo e insegnando non solo calcio ma soprattutto onestà e rispetto». La commemorazione più sentita non poteva che avvenire allo stadio: «Cercheremo di ricordarlo al meglio – prosegue Curva Nord Campobasso – con una spettacolare coreografia, per questo invitiamo tutti a una massiccia e anticipata (un’ora prima della partita) presenza».

Anche il club inviterà la piazza a partecipare, sia per onorare il Capitano che per sostenere la squadra. Per questo è stata indetta la giornata rossoblù. Oggi è previsto anche un video del presidente Circelli in cui si cercherà di scaldare l’ambiente che ha dato buone risposte contro l’Isernia.

IN EVIDENZA, UNA STORICA INTERVISTA ALL’INDIMENTICATO CAPITANO E ANDATA IN ONDA SULL’ALLORA TELE RADIO CAMPOBASSO (TRC)