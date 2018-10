99 anni e non sentirli, auguri alla super nonna

Originaria di Riccia, Nicola Di Iorio ha festeggiato a Campobasso, nell’abitazione del figlio Michele, lunedì scorso, il suo 99esimo compleanno. Erano presenti l’altro figlio Mario con la rispettiva famiglia, i 5 nipoti e 7 pronipoti. Alla dolce nonnina la nipote Angela ha voluto scrivere una meravigliosa dedica, anche per far sentire viva la presenza del suo papa’, Pierino, figlio di Nicola, scomparso all’età di 28 anni,quando lei era ancora piccola.

“I geni del tuo dna dovrebbero essere imbottigliati e conservati, come il tuo sorriso e la tua vitalità, la prova certa che davvero la giovinezza non è un fatto anagrafico ma dipende da come si affronta la vita e dal cuore che anima ogni azione nella vita. In questi 99anni hai dimostrato sempre di averne tanto con tutti. Spegnere 99 candeline non è da tutti; quale desiderio potresti esprimere?

Noi esprimiamo quello di poter festeggiare insieme ancora molte primavere! La tua vitalità è il dono più grande

che tu fai a noi ogni giorno! Auguri carissimi a te nonnina, MIO MODELLO DI VITA!!!!