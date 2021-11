90 milioni ai dottori e infermieri del pronto soccorso. Facciolla: “Toma ne era al corrente?”

“È notizia di oggi che il Governo ha stanziato un finanziamento supplementare di 90 milioni di euro per incentivare il lavoro di dottori e infermieri dei Pronto Soccorso. Mi chiedo se il nostro Presidente e Commissario alla Sanità è al corrente di questa ennesima opportunità offerta dallo Stato per migliorare l’offerta Sanitaria e se si sta già attivando per far sì che una parte di questo finanziamento possa arrivare nei Pronto Soccorso dei nostri Ospedali”. Ad affermarlo è il consigliere del Partito Democratico, Vittorino Facciolla. “Porgerò a Donato Toma questa domanda nel corso del prossimo Consiglio regionale perché non mi stanco mai di dire che l’opposizione deve servire da pungolo ma sempre in un’ottica costruttiva”.