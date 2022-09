9^ Edizione del Premio Auditorium Città di Isernia: si inizia il 10 settembre

Primo degli eventi collaterali del P.A.C.I. 2022 – PREMIO AUDITORIUM CITTÀ D’ISERNIA – 9^ edizione, il quale prevede l’intervento del Prof. Roberto Lacarbonara, docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, la quale quest’anno patrocina l’evento intero.

L’incontro sarà un tentativo di ulteriore approfondimento delle tematiche che il P.A.C.I. 2022 prova ad esplorare e cioè il modo in cui un certo territorio familiare possa influire sullo svolgimento delle normali pratiche di vita quotidiana e quindi condizionare anche la il pensiero e la produzione artistica.

Dalla quarta di copertina:

Nel tempo mitico e primitivo il senso del vivere-nel-mondo è dato senza alcuna mediazione. È la lunga storia della modernità a operare le sue dissociazioni: l’uomo si scopre “altro” rispetto al mondo che ha perso e il paesaggio affiora in seguito a tale separazione, esponendo il soggetto a un vero e proprio s-paesamento. Da questa frattura procede una narrazione che traccia le coordinate visuali e fenomeniche del paesaggio, interroga i dispositivi di rappresentazione e riscatta l’autenticità rispetto a quell’ipertrofia che alimenta processi di scapeness: dall’immagine del paesaggio al paesaggio delle immagini. Attraversando la produzione di numerosi artisti e intellettuali di ogni epoca (da Ghirri a Guidi, da Smithson a Long, da Cézanne a Morandi, da Anselmo a La Pietra, da Pasolini a Eco) e interpolando le più attuali produzioni culturali (da Parasite alle riprese sull’implosione del Ponte Morandi, dal Manifesto del Terzo Paesaggio di Clément a quello sull’Incompiuto siciliano degli Alterazione Video), il testo si addentra nell’ambiguità semantica tra paesaggio e veduta e tra passi e passages, rievocando i processi di vetrinizzazione del reale preconizzati da Benjamin e riattualizzando il valore epistemico del passo, del cammino, del viaggio intrapreso a piedi quale misura umana e sensibile dei luoghi.

Roberto Lacarbonara (Bari, 1981), giornalista e curatore di arte contemporanea, opera in Italia, è Direttore artistico del museo CRAC Puglia – Centro Ricerca Arte Contemporanea (Taranto) e dell’Archivio Storico Nazionale del Progetto d’Artista. Young curator per la Fondazione Mu­seo Pino Pascali, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Lecce. Tra i recenti saggi e monografie ha pubblicato: “Luciano D’Alessandro. L’ultimo ide­alista” (Postcart Edizioni, 2021); “Passages/Paysages” (Mimesis, 2020); “Fondazione Biscozzi Rimbaud. Una Collezione” (Silvana Editoriale, 2020); “Pino Pascali. From Image to Shape”, Catalogo della mostra a Palazzo Cavanis in occasione della 58 Biennale Arte di Venezia 2019; “Carlo Lorenzetti. Piegare la Luce” (2019); “Pino Pascali. Fotografie” (Postmedia Books, 2018), “Super. Pino Pascali e il sogno americano” (Skira 2018). Collabora con il quotidiano La Repubblica e con il periodico nazionale Espoarte.

Inizio: 10 settembre 2022 ore 18:00 presso Auditorium Unità d’Italia – Corso Risorgimento, 221 – 86170 – Isernia.

Finissage del P.A.C.I. 2022: 30 settembre 2022

Il P.A.C.I. è un evento ideato e organizzato dall’Associazione SM’ART – l’arte sm!

direzione artistica: Antonio Pallotta.

edizione critica: Gioia Cativa, Carmen D’Antonino, Silvia Valente.

allestimento mostra: Gioia Cativa, Carmen D’Antonino, Silvia Valente, Antonio Pallotta.

supporto all’allestimento: Simona Perpetua

grafica: Antonio Pallotta

supporto all’organizzazione:

Annalisa Pallotta, Gabriella Masucci, Simona Perpetua.

il P.A.C.I. è un evento istituzionalizzato come da verbale di deliberazione della giunta comunale n° 144 del 19/10/2017.

Info e contatti:

Associazione Socio Culturale SM’ART – l’arte sm!

via Santo Spirito, 22/c

86170 – Isernia

3248110913

www.artesm.com

info@artesm.com

instagram: arte_sm_

https://www.facebook.com/associazioneartesm

patrocini del P.A.C.I. 2022:

Regione Molise

Comune di Isernia

Museo delle Periferie di Roma

Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia

Accademia di Belle Arti di Lecce

Associazione Officine Cromatiche – Fotoamatori Isernia

Galleria Spazio Arte Petrecca – Isernia

ringraziamenti speciali:

Vincenzo Cotugno – Assessore alla Cultura Regione Molise

Piero Castrataro – Sindaco della Città di Isernia

Luca De Martino – Assessore alla Cultura della Città di Isernia

Francesco Dituri – Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia

Giorgio de Finis – Direttore del Museo delle Periferie di Roma

Roberto Lacarbonara – Professore presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce

Gennaro Petrecca – Galleria Spazio Arte Petrecca

Massimo Palmieri – Officine Fotoamatori Isernia

Rita Di Pilla – scrittrice

Maria Pia De Martino – critico letterario e poeta

Silvano Moffa – giornalista

Salvatore Azzolini – poeta

Peppe Carruolo Dj

Franco Del Riccio – Pausa Caffè bar

Emilio Coulitte e Marilina – contrabasso e voce solista

Federica D’Antonino e Francesco Cipullo – soprano e pianista

