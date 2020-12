8 regali per un Natale alternativo

di Marianna Meffe

Siamo di nuovo qui…

Ci siamo. È di nuovo quel periodo dell’anno. Quello in cui siamo tutti più buoni e giriamo per i negozi come trottole in cerca del regalo perfetto per ogni amico e parente, cercando il giusto compromesso tra presentabilità e prezzo. Quello in cui litighiamo con il nostro partner perché “l’anno scorso siamo stati a pranzo da tua mamma quindi quest’anno andiamo da mia nonna”, quello in cui la gente comincia a stressarci con domande del tipo “cosa facciamo a Capodanno”, “ma alla fine quanti esami ti mancano alla laurea” e “ma con Giacomo vi siete lasciati?”

Anche tu non vedi l’ora?

…o forse no

Ah già, quest’anno c’è il Covid, non ci sarà niente di tutto ciò! Alla fine, nel male che fa dover rinunciare a una festività così importante, possiamo trovare comunque del bene, anche in questa situazione. E non perché eviteremo le scenette di prima, che, alla fine, ammettiamolo, ci mancano anche quelle.

No, forse questa situazione ha anche dei lati positivi perché per la prima volta, questo sarà davvero un Natale alternativo. Forse questo Natale sarà meno caldo ma magari un po’ più vero.

Nel senso, può darsi che senza i vincoli imposti da pranzoni e cenoni, ci sentiremo tutti un po’ meno obbligati a fare regali di facciata, no? Possiamo finalmente sentirci liberi di fare regali sentiti a pochi eletti.

E allora, perché non scegliere dei regali alternativi adatti a questo Natale alternativo?

Consigli per cominciare

Diciamocelo: di sciarpe, orologi, magliette e gioielli vari siamo pieni tutti. A meno che non ci sia qualcosa in particolare che l’altra persona sta cercando, rischiereste di fare un regalo poco originale e poco personale.

Regola numero uno del regalo club: pensa alla persona a cui lo stai facendo. Non regalare trucchi a una ragazza se sai che non usa truccarsi! E, soprattutto, non farlo solo perché è una ragazza. E non regalare cose a caso prese da Tiger se sai che finiranno nel dimenticatoio su uno scaffale.

Non dare nulla per scontato, spesso ciò che le persone desiderano realmente è una cosa alla quale non penseresti mai (anche perché giustamente non conosci tutti i loro desideri/ necessità). Un consiglio che posso darti, se vuoi andare sul sicuro, è quello di parlare con la persona e chiedere direttamente a lei di farti magari una lista di cose che desidererebbe, così tu poi potrai scegliere dalla lista e si avrebbe comunque l’elemento sorpresa!

Se invece vuoi giocare un po’ sull’effetto mistero e lanciarti da solo nella ricerca, ce n’è per tutti i gusti!

I regali sinceri del Natale 2020

1) C’è un regalo universalmente apprezzato, perfetto per persone intraprendenti e curiose: un’esperienza. Regalare un box con un biglietto (meglio due così potrete andare insieme) per un qualsiasi tipo di evento è sempre gradito, a patto di non regalare a un cardiopatico un biglietto per fare bungee jumping.

Qua le alternative sono veramente tantissime: si va dai più calmi soggiorni di coppia o soggiorni alla spa alle avventure più mirabolanti, come un lancio con il paracadute o un giro in mongolfiera.

Per questo tipo di pensieri vi consiglio di buttare un occhio al sito di Smartbox (è sempre una garanzia), oppure, se volete un’esperienza un po’ più “sdoganata”, un altro sito molto interessante è Freedome, che data la situazione corrente ha esteso il periodo di validità dei buoni a 18 mesi e cerca anche di supportare le aziende locali.

2) E se vuoi regalare un’occasione per fare un week end all’aria aperta e allo stesso tempo avere dei buoni prodotti? Adotta una mucca o un alveare!

3) Un’altra idea molto interessante è quella di regalare un corso: se vostra mamma parla da anni di voler imparare l’inglese, un corso di lingue potrebbe essere una buona idea. Il fatto poi che voi abbiate pagato potrebbe spingerla a non abbandonare lo studio dopo due giorni, come tutte le altre volte in cui ha provato. Su Udemy ce ne sono di tutti i colori e ci sono spesso offerte molto interessanti (corsi di 129,99 euro che passano a costare 9,99! Ma voi ovviamente direte di averlo pagato di più, eh)

4) oppure, oppure, oppure…un abbonamento! A chi non piacerebbe ricevere ogni mese o ogni settimana una copia della propria rivista preferita direttamente a casa? Quante volte avete pensato di comprarlo da voi ma poi avete pensato che costasse troppo? Ecco, regalatelo al vostro amico. Magari ricambierà il favore.

5) E perché non regalare un albero con Treedom! Il vostro amico potrà vederlo crescere e l’albero sarà ceduto ai contadini dei paesi in via di sviluppo dove treedom opera, collaborando con enti locali. È un bel regalo e fate del bene al pianeta.

6) Il vostro migliore amico continua a lamentarsi perché non sa come dare un senso ai suoi capelli o magari sta uscendo un periodo difficile e sente il bisogno di un cambiamento? Regalategli una consulenza d’immagine!

7) Tu e quella persona speciale condividete una canzone che vi ricorda i vostri momenti più belli? Perché non dedicargliela in maniera originale? Esistono dei siti online che permettono di creare delle bellissime lastre di vetro sulle quali potete stampare la vostra foto preferita con sotto la canzone che avrete scelto: l’effetto sarà quello di avere come una schermata di Spotify stampata su vetro, ma con la foto e la canzone che sceglierete voi! Cercando “Spotify” su Etsy capirete di cosa sto parlando!

8) Vuoi invece puntare all’infinito? Regala una stella alla tua dolce metà.

Come avete visto, ce n’è per tutti.

E se alla fine optate per un regalo più materiale, ma volete comunque distinguervi, potreste incartare i regali con un vecchio giornale: si può creare un effetto suggestivo, specie se il regalo in questione è un libro. Basta poi dare il giusto tocco creativo con dei dettagli natalizi, come un ramoscello di pino o di vischio o un classico fiocco rosso.

Cosa state aspettando, allora? Andate a spulciare i link che vi ho lasciato!