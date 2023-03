8 marzo, tutto pronto per la gara di volley “Una schiacciata alla violenza”

‘Una schiacciata alla violenza’: è l’iniziativa di beneficenza promossa dal coordinamento regionale dell’Associazione ‘ConDivisa-Sicurezza e giustizia’, in collaborazione con Cus Molise, ‘Nuova pallavolo Campobasso’ e ‘Amici del 112’, in programma l’8 marzo alle 20.30 al Palazzetto del Cus Molise di Campobasso per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Sul parquet del Palaunimol, si legge su Ansa Molise, si affronteranno in una partita di volley le atlete della ‘Nuova pallavolo Campobasso’ e le allieve che frequentano il corso di formazione dell’Arma dei Carabinieri alla Scuola del capoluogo.

Il ricavato sarà donato all’Unicef per sostenere le popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto. La manifestazione è patrocinata dall’Università del Molise, Comitato regionale Coni, Consigliera di Parità di Campobasso e Isernia e Garante regionale dei diritti della persona.