8 Marzo e non solo: i diritti delle donne

di Anna Corallo*

Lungo è stato il cammino per l’affermazione dei Diritti delle Donne, tra gli altri diritti fondamentali ed appannaggio dell’Essere Umano in quanto tale. Parlarne oggi è ancora più importante, per mantenerne la consapevolezza e verificarne la tenuta al cospetto di eventi che rischiano di metterne in discussione l’esistenza. Possiamo fare conto di un quadro normativo di tutela di carattere internazionale ed interno. Nella nostra Costituzione già l’art. 2 riconosce i diritti della persona, come singola e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E l’art.3 afferma il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini, Uomini e Donne. E nell’esplicazione della loro personalità ed attività in tutti i campi. L’art.4 riconosce il diritto al lavoro, essenziale per l’affermazione della dignità sociale anche delle donne. E gli artt.29 e 30 affermano il principio di pari dignità di uomini e donne in quanto coniugi e genitori. Con la legge n° 66 del 9 febbraio 1963, alle donne è riconosciuto il diritto di entrare in Magistratura. Mentre solo nel 1981 le donne possono essere arruolate nel Corpo di Polizia dello Stato ed è stato necessario attendere il 1999 per la loro ammissione nelle Forze Armate. Prima del 1970, anno di introduzione della Legge sul Divorzio n.898/1970, era prevista dal Codice Civile solo la separazione dei coniugi. La riforma con la legge n.151 del 1975 sul Diritto di Famiglia interviene in modo significativo sull’apparato normativo predisposto dal Codice Civile del 1942; armonizzando le disposizioni relative in particolare alla Donna all’interno della famiglia, con le tutele possibili già delineate dalla Costituzione. Nel 1978 viene riconosciuto alla Donna il diritto di interrompere la gravidanza. E nel 1981 viene espunto dal Codice Penale il “delitto d’onore”. Nel 1996 la violenza sessuale viene finalmente riconosciuta come “reato contro la persona”, essendo in precedenza disciplinata come “reato contro la morale”. Con la Legge 154 del 2001 sulla “violenza in famiglia” vengono introdotte dal legislatore nuove norme nel Codice Civile, artt. 342-bis e 342-ter, di tutela della donna vittima di condotte violente da parte del coniuge o convivente. Con la Legge n.38/2009 viene codificata una nuova fattispecie di reato “lo stalking”. E si assiste ad una crescita esponenziale delle denunce per tale tipo di reato; segno evidente della importanza della parola della legge nel percorso di acquisizione della consapevolezza del proprio diritto a chiedere tutela da parte delle donne per i propri diritti, una volta che sia stata fatta chiarezza sul disvalore di condotte prima oggetto di previsioni normative frastagliate pertanto poco efficaci. Pietra miliare nel cammino per l’adozione di provvedimenti legislativi di tutela delle donne contro la violenza è stata la Convenzione di Istanbul, adottata l’11 maggio 2011 e successivamente ratificata dall’Italia, Convenzione che per prima riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. E con la legge n.119 del 2013 sulla “violenza di genere” il legislatore ha ampliato le misure di tutela delle vittime di maltrattamento e violenza domestica, quindi in particolare delle donne e dei minori. Ancora con la legge n.69 del 2019 “Codice rosso” il legislatore ha introdotto nuove fattispecie di reato il “revenge porn”, il reato di costrizione o induzione al matrimonio ed il reato di sfregio. Con inasprimento delle pene per il reato di “stalking” e di “maltrattamento in famiglia”. Nonché ha meglio definito la fattispecie della “violenza assistita” ed ha riconosciuto la posizione di “parte offesa” al minore di anni diciotto che assiste alle condotte di maltrattamento da parte di un genitore nei confronti dell’altro genitore o di altro componente del nucleo familiare. L’emergenza sanitaria in atto da ormai un anno ha influenzato negativamente l’assetto delle relazioni all’interno del nucleo familiare e nel mondo del lavoro, oltre che nelle relazioni sociali. Sappiamo dalle cronache, dalle rilevazioni statistiche, dai report delle associazioni che tutelano i diritti delle donne e dei minori nonché dall’esperienza professionale che la forzata convivenza tra le mura domestiche per periodi di inconsueta frequentazione, ha inasprito i conflitti familiari già in essere; ed ha innescato nuove dinamiche conflittuali correlate alle difficoltà contingenti. Risulta invero una significativa flessione dell’accesso da parte delle donne alla richiesta di tutela legale ed all’intervento delle associazioni preposte al contrasto della violenza. Di tal che è facile pensare anche ad una crescita esponenziale del disagio psico-fisico delle donne stesse e dei figli minori conviventi. Voltandosi indietro a guardare a tempi relativamente recenti possiamo certamente apprezzare il lungo e proficuo percorso compiuto dai diritti delle donne. E sicuramente riconoscere anche l’incidenza delle lotte condotte dalle donne per il riconoscimento e l’affermazione del fondamentale e primario diritto di esistere come soggetti portatrici di istanze specifiche. E che la differenza, lungi dall’essere paravento per inaccettabili discriminazioni, deve essere invece riguardata come ricchezza ed invito alla ideazione ed attuazione di scenari possibili di relazioni improntate al rispetto reciproco, autenticamente umane.

*ANNA CORALLO, avvocato di professione, del Foro di Firenze, Cofondatrice della Sezione Territoriale di Firenze dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, socia fondatrice e Presidente dell’Associazione “Alesia 2007” onlus.