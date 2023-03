8 Marzo, c’è anche la pittrice molisana Silvana Di Paola alla mostra “Donne in luce” che si svolge a Roma

L’esposizione rimarrà aperta dall’8 al 10 marzo nel complesso monumentale del “Pio Sodalizio dei Piceni”

E’ motivo di soddisfazione per l’artista di Campobasso Silvana di Paola partecipare ad una mostra dedicata alle donne nella ricorrenza dell’otto marzo e che rimarrà aperta per tre giorni (dall’otto al 10) nello storico edificio del complesso monumentale del “Pio Sodalizio dei Piceni” di Piazza San Salvatore in Lauro 15, nei pressi di Piazza Navona.

Il tema della mostra è “Donne in luce” e vede la partecipazione di artiste proveniente da tutto il Paese e anche dall’estero. Madrina dell’evento è la Psicoterapeuta e scrittrice Mariarita Parsi. E’ previsto l’intervento dell’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e del critico d’arte, professor Plinio Perilli che farà le recensioni sui quadri di ciascuna pittrice. Ognuna delle 100 artiste presenti alla mostra esporrà tre opere.

Le opere di Silvana Di Paola sono state selezionate dallo staff della Casa editrice “Pagine” di Roma che ha organizzato la mostra dopo aver visionato centinaia di opere attraverso la consultazione di Facebook e Instagram. Le opere dell’artista molisana scelte rappresentano i volti di 3 donne.

Di Paolo che dipinge da diversi anni ha partecipato a tantissime mostre sia in Italia che all’estero riscuotendo un buon successo di critica e ricevendo numerosi riconoscimenti.

In allegato le immagini delle tre opere, la foto dell’artista mentre è impegnata nella realizzazione di un quadro e la locandina dell’evento dove compare il pensiero di Mariarita Parisi sulla ricorrenza dell’otto marzo.