8 marzo: auguri a tutte le donne

Il messaggio del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, per la Giornata internazionale dei diritti della donna

“Attenzioni concrete e un agire che, partendo dalle istituzioni, coinvolga la società civile per un superamento più marcato ed efficace degli stereotipi di genere che, purtroppo, ancoracondizionano la presenza e la rappresentanza delle donne in tanti dei settori fondamentali per la crescita del nostro Stato, è ciò che la Giornata internazionale dei diritti delle donne ci deve portare inderogabilmente a rilanciare, perché, soprattutto su ciò che concerne il riconoscimento delle competenze, dei valori, della forza propositiva e organizzativa delle donne, i conformismi e i pregiudizi non solo ancora esistono, ma rendono tutt’ora possibili atteggiamenti di discriminazione che non sono accettabili. Dalle discriminazioni il passaggio alle violenze e alle prevaricazioni è purtroppo breve e fin troppo attuale, in Italia come nel resto del mondo, lo vediamo ancora più compiutamente in questi ultimi giorni carichi di notizie di conflitti che pensavamo di aver confinato una volta per tutte nel tempo passato. I passi avanti compiuti per l’abbattimento delle disparità di genere in ambiti diversi della società contemporanea, sono frutto principalmente dell’indomita tenacia messa in campo dalle donne stesse, mentre, invece, manca una risoluta e più partecipata visione di quanto sia indispensabile affidarsi alle donne per ruoli di vertice in contesti professionali, istituzionali e politici. Facciamo in modo che la memoria dei sacrifici e delle lotte che le donne in prima persona hanno dovuto affrontare per veder riconosciuti i loro diritti e che questa data dell’8 marzo racchiude storicamente in sé, diventi un veicolo di trasmissione, verso gli organismi istituzionali, economici e sociali del nostro paese, di quella linfa necessaria per una modernizzazione non di facciata della nostra società e dei nostri rapporti, dove ognuno possa essere messo in condizione di dare il suo apporto alla costruzione e allo sviluppo di un sistema democratico aperto, coinvolgente, vitale, realizzando compiutamente così quell’uguaglianza di genere necessaria a offrire le giuste e doverose possibilità di realizzazione e di vita a tutti.”

Gli auguri dal Dirigente Scuola dell’Infanzia Sant’ Antonio di Padova Erika Cieri

“A tutte le piccole e grandi donne

della nostra scuola e a tutte le mamme, nonne

che con IL LORO SORRISO illuminano la vita.

L’8 marzo si celebra la festa della donna. Nel 1946 la prima celebrazione, è in quell’occasione che si comincia ad associare alla festa l’uso della mimosa, pianta che fiorisce nei primi giorni di marzo. La mimosa è una pianta di origine australiana, importata in Europa all’inizio del XIX secolo. Solitamente si regala alle donne in occasione dell’8 marzo, in quanto il significato che gli Indiani d’America davano a questo fiore era legato alla femminilità, alla forza e non solo.

Non a caso Dante Alighieri nella Divina Commedia individua in Beatrice, la donna amata, quel punto di congiunzione tra l’umano e il divino, anzi il tramite proprio per entrare in contatto con Dio.

Una “cosa venuta / di cielo in terra a miracol mostrare”, un riflesso dell’ansia di ascesa spirituale e di purificazione del sommo poeta.

Un otto marzo diverso, ma vorrei fare gli auguri a tutte le piccole e grandi donne della nostra scuola e a tutte le mamme, nonne che con IL LORO SORRISO illuminano la vita”.

Il messaggio di Manuela Vigilante, portavoce della Conferenza donne democratiche del Molise

Come portavoce regionale della Conferenza delle donne democratiche del Molise oggi, nella giornata internazionale dei diritti della donna, non posso che esprimere piena solidarietà e vicinanza a tutte le donne ucraine che in questi giorni stanno vivendo l’incubo della guerra, che cercano di mettere in salvo le vite dei propri figli, percorrendo centinaia di chilometri anche a piedi, sfidando la paura e il freddo, alle tante donne coraggio che lasciano i propri figli alle frontiere per salvarli, ma anche alle donne che rimangono in Ucraina per combattere e proteggere la loro terra.

La stessa solidarietà va alle donne russe che scendono in piazza per far sentire la loro voce contro la guerra, rischiando il carcere: il loro dissenso è per garantire un futuro libero e democratico alle nuove generazioni.

Tutte insieme diciamo con forza NO alla guerra.

Giornata internazionale della donna, la Garante Leontina Lanciano: l’educazione al rispetto primo passo per la tutela dei diritti

“Rispetto della donna non come espressione di un genere ma come persona. È questo l’obiettivo che dobbiamo continuare a porci, collettivamente, per raggiungere quell’effettiva parità dei diritti che ancora oggi, purtroppo, si fatica a conquistare. Perché l’uguaglianza, pur riconosciuta e sancita sulla carta, non sempre si traduce concretamente nei fatti”.

Lo afferma la Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, in occasione della Giornata internazionale della donna.

“È certo positivo plaudere ai traguardi che sono stati raggiunti, ma non bisogna distogliere lo sguardo dal cammino che resta ancora da percorrere e da ciò che bisogna cambiare”.

Nell’ultimo periodo, ricorda Leontina Lanciano, “anche a causa della pandemia il livello dell’occupazione femminile è diminuito, tornando a percentuali che si pensavano ormai legate al passato. Allo stesso modo, continua a permanere il fenomeno della scarsità di presenze femminili nelle posizioni apicali nelle realtà lavorative sia pubbliche che private. E sul luogo di lavoro continuano a verificarsi situazioni di discriminazione reale. Ne è un esempio il numero di donne che sono costrette ad abbandonare la propria professione in concomitanza con la nascita di un figlio”. Per porre fine a questa situazione “possono essere messe in campo politiche specifiche. Ma il miglioramento dei servizi e delle iniziative di sostegno non è il solo strumento necessario”.

Per andare verso un reale cambiamento, sottolinea la Garante, “è fondamentale attribuire la giusta importanza al ruolo dell’educazione al rispetto. Se si impara a rispettare l’altro così come si rispetta la propria persona, lo si farà a prescindere dall’identità di genere. Senza distinzione tra uomini e donne. Riconoscere all’altro lo stesso valore è, infatti, il primo passo per riconoscerne gli stessi diritti. Solo così si può tutelare il diritto all’identità e alla libertà dell’altro. Le donne devono essere libere di esprimere la propria persona nel modo che ritengono più opportuno, al di là degli stereotipi e dei ruoli che storicamente sono stati loro attribuiti dagli uomini”.

Va da sé, aggiunge Leontina Lanciano, che la parità di genere “è una questione educativa, così come è una questione politica, economica o sociale”. Il percorso della diffusione della cultura del rispetto deve svolgersi “nella scuola, nella famiglia, nei luoghi di lavoro. Ma, soprattutto, deve coinvolgere direttamente le donne. Il messaggio deve essere destinato, in prima persona, a loro. Devono maturare la consapevolezza necessaria per poter reclamare i propri diritti”.

In quest’ottica si inserisce la collaborazione che l’autorità regionale di Garanzie ha avviato con l’Associazione Promozione Donna, di Isernia, che si occupa di tematiche inerenti alle tematiche dell’affermazione della figura della donna.

Insieme all’associazione, la Garante realizzerà una serie di appuntamenti e di attività a carattere culturale finalizzati a approfondire i temi legati all’empowerment femminile.