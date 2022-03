8 marzo: al mercato coperto di campagna amica di Isernia i mille volti delle imprenditrici agricole

Per tutte le donne in omaggio una piantina fiorita

Sarà il mercato coperto di Campagna Amica di Isernia a fare da cornice, martedì 8 marzo, alla Giornata internazionale della Donna che si celebra ogni anno in tutto il mondo. Nella casa del km zero, come viene definito dagli isernini il mercato di Campagna Amica di Via Umbria 8, Coldiretti Donne Impresa, il movimento che riunisce le imprenditrici agricole aderenti a Coldiretti, darà uno spaccato delle proprie attività messe in campo negli ultimi mesi.

“Le imprenditrici agricole – spiega Manuela Virtuoso, Responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Molise – non sono più solo impegnate nella produzione di cibo e nella gestione delle proprie aziende, che sempre più spesso guidano in prima persona, ma profondono il loro impegno anche portando avanti una serie di attività che spaziano dall’educazione alimentare nelle scuole, passando per lo sviluppo sostenibile, le attività socio-educative a sostegno dell’agricoltura sociale, fino all’ultima frontiera del beauty che va sotto il nome di agricosmesi”.

Un momento particolare sarà poi dedicato all’ottima cucina tradizionale molisana, grazie alla partecipazione della cuoca contadina di Campagna Amica, Elisa Vitone, che illustrerà l’antica ricetta della “panonta”, un modo originale e sfizioso per utilizzare anche il pane raffermo. Inoltre, a tutte le donne che si recheranno al mercato verrà donata una piantina fiorita.