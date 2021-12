7 giovanissimi positivi al tampone rapido a Montenero: sono già in isolamento

“Oggi l’Asrem non ha rilevato nuovi positivi da tampone molecolare nel nostro paese -ha fatto sapere il sindaco Simona Contucci- ma informo che i dati in mio possesso evidenziano 7 nuovi positivi al tampone antigenico rapido: si tratta di giovanissimi che rientrano nel novero delle persone già in isolamento per aver avuto contatti con alcuni contagiati. I ragazzi presentano al momento, fortunatamente, solo sintomi lievi.

Le famiglie di questi giovani hanno già avvisato i rispettivi medici di famiglia e il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asrem ha subito preso in carico le singole situazioni, anche per programmare nei prossimi giorni la somministrazione del tampone molecolare di controllo”.