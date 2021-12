Si terrà domenica 19 dicembre, alle ore 20,30, al Teatro Savoia di Campobasso la rappresentazione intitolata “7 Giorni dell’Umanità. Recital per un Memoriale”.

Il Recital è parte del Progetto per l’istituzione di un Memoriale Molisano Internamento Deportazione e Shoah, di cui l’Università degli Studi del Molise è capofila e che vede come partner la Comunità Ebraica di Roma e i Comuni di Rocchetta a Volturno e di Scapoli.Preparato in collaborazione con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, che proprio quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario di vita, il recital vede la formula realizzativa in un insieme di testi, musiche, coreografie e recitativi. Vengono immaginati sette anni (evocativi dei giorni della Creazione); che sono anni di guerra i primi sei; cui segue la pace al settimo anno.



Gli arrangiamenti e gli adattamenti sono dei Maestri Concertatori del Conservatorio “Perosi”. I testi sono di Moshe Ibn Ezra, Zvi Kolitz, Pierpaolo Pasolini, Janna Cairoli, Saul Cernikovsky e Matteo Luigi Napolitano.



Le musiche sono di Anonimi del XIII e XV secolo, Friedrich Chopin, Avraham Brodna, Avraham Sutskover, Abie Rotenberg, Jakub Baliński, John Williams, Claudio Monteverdi e Peter Gabriel.

A leggere i testi sarà l’attore Marco Caldoro. A presentare la serata sarà il giornalista Enzo Luongo, mentre le coreografie sono curate dal Molise Dancing Studio.

I biglietti per il Recital sono prenotabili attraverso la piattaforma LiveTicket

L’accesso è gratuito.