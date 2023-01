7 chioschi tra lungomare nord e sud e periferia di Termoli: pubblicato l’avviso

E’ stato pubblicato dal comune di Termoli l’avviso relativo al ‘Piano Chioschi’ approvato lo scorso 29 settembre con Delibera di Consiglio comunale. Si tratta di 7 chioschi che sorgeranno non solo sul lungomare nord di Termoli ma anche a Rio Vivo, a Porticone in via Catania, ancora in via Fortore, in via degli Aceri e lungo via Corsica. Saranno due le tipologie di chioschi destinati ad attività di produzione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari e ad attività di somministrazione di alimenti e bevande – Esercizi di sola somministrazione (Bar).

Nello specifico due chioschi sorgeranno sul lungomare nord, in via Amerigo Vespucci ed avranno un ingombro di 20 e 40 metri quadrati e un terzo a Rio Vivo con un ingombro di 20 metri quadrati. In via Catania sorgerà un chiosco di tipologia bar di 40 metri quadrati così come quello in via Fortore e in via degli Aceri a Difesa Grande. In via Corsica il chiosco sorgerà nei pressi di Euronics e sarà di 20 metri quadrati. L’assegnazione in concessione di suolo pubblico dell’area è finalizzata alla costruzione e gestione del chiosco e comporta l’utilizzo, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la custodia della relativa area.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti i tributi ed eventuali oneri inerenti la gestione dell’area. Al termine della concessione in gestione, l’area dovrà essere restituita all’Ente, con tutte le eventuali opere migliorative eseguite. L’affidatario è obbligato a mantenere gli impegni presi in sede di partecipazione al presente avviso pubblico, pena la revoca della concessione dell’area pubblica. La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi è fissata in anni 10. La concessione è disciplinata nello specifico dai Regolamenti comunali vigenti indicati in premessa.